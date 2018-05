© Copyright : DR

Le clip "Abtal Al Watan" de Said Naciri a été supprimé de la plateforme Youtube suite à une réclamation de droits d'auteur effectuée par le producteur et réalisateur Hatim Naji.

Depuis sa diffusion, la chanson "Abtal Al Watan" fait le tour des réseaux sociaux et suscite une avalanche de commentaires, plus virulents les uns que les autres. Said Naciri, qui a produit le titre pour "encourager" les Lions de l'Atlas à l'occasion de leur participation à la Coupe du monde en Russie, s'est complètement planté.

Cible de milliers de "dislikes" depuis sa publication, le clip a été supprimé ce mardi 29 mai de la plateforme Youtube suite à une réclamation de droits d'auteur effectuée par le producteur et réalisateur Hatim Naji. Ce dernier assure que Said Naciri et son équipe ont utilisé certaines scènes à lui sans demander son accord.

La nouvelle ne va certainement pas plaire au héros de "Rbib" mais elle a en revanche fait beaucoup d'heureux sur la Toile... Les internautes se sont réjouis de voir cette "oeuvre" disparaître d'Internet. Enfin, pas vraiment puisque d'autres versions de la chanson circulent toujours...