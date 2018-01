© Copyright : DR

Kelthoum, âgée de 68 ans, a pris comme époux Regragui, rencontré dans la maison de retraite de Ait Melloul. Leur histoire a suscité à la fois admiration et interrogations. Reportage.

Kelthoum, âgé de 68 ans s'est mariée à Regragui il y a trois semaines à Ait Melloul dans la région d'Agadir. Leur mariage en grande pompe a suscité l'admiration des pensionnaires de la maison de retraite où résidait Regragui avant que Kellthoum ne jette son dévolu sur lui et qu'elle n'aille demander sa main auprès des responsables de l'établissement.

Une belle histoire d'amour entre seniors, mais dont la médiatisation s'est avérée une arme à double tranchant. Les critiques ont commencé à fuser de partout depuis leur première vidéo diffusée par nos confrères de "febrayer". Contactée par le360, Kelthoum a juré qu'elle ne ferait plus aucune déclaration à la presse, blessée par le fait que les images de son mariage et de sa fête aient été aussi mal interprétées. Pour cette raison, seul son mari, Regragui, 65 ans, prendra la parole et racontera cette belle histoire, sa naissance et son déroulement.