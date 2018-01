Vidéo. Khénifra. Au cœur du Grand froid

La Fondation Mohammed V pour la solidarité œuvre au désenclavement des régions lointaines et au soutien des populations exposées pour alléger les effets de la vague de froid et des chutes de neige. Plus de 3.000 familles bénéficient des aides de la fondation. Reportage.

Sur instruction du roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a déployé d’importants moyens en coordination avec les autorités locales, dans le cadre de l’opération humanitaire Grand Froid-Hiver 2018, pour venir en aide aux populations exposées. Grand froid: instructions royales pour soutenir les populations rurales exposées Des aides, sous forme de denrées alimentaires et de couvertures, ont été distribuées à des centaines de familles sur des dizaines de douars situés dans les zones reculées et montagneuses de Khénifra. L’équipe de le360 suit sur place cette opération humanitaire. Reportage.

Par Fatima El Karzabi et Khalil Essalak