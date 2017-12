© Copyright : DR

Heureux dénouement dans l'histoire de Khawla Abbad, jeune handicapée dont le vélo très spécial avait été dérobé. Grâce à la mobilisation des internautes, elle a pu retrouver sa bicyclette!

Son histoire avait fait le tour des réseaux sociaux et suscité l'émoi. Khawla Abbad est une jeune lycéenne souffrant d'un handicap physique, vivant à Hay Mohammadi à Casablanca avec sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur.

Il y a quelques jours, la jeune femme avait lancé un appel sur la Toile afin de retrouver son vélo adapté à son handicap. Un vélo que son défunt père lui avait offert et qui lui avait été dérobé. Son appel a trouvé écho chez les internautes aussi bien au Maroc qu'à l'étranger.

Quelques jours plus tard et grâce à une mobilisation monstre de la communauté marocaine, la jeune femme a enfin pu retrouver son vélo, comme on peut le voir sur ce reportage réalisé par nos confrères arabophones de Hespress.