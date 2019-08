© Copyright : DR

L'effondrement d'une partie d'un immeuble en cours de construction à Kénitra fait l'objet d'une enquête technique. Les raisons de cet effondrement n'ont toujours pas été révélées.

Samedi 3 août, une partie d'un immeuble en cours de construction s'est effondrée. Bâti sur une superficie de 587 mètres carrés et composé d'un rez de chaussée et de six étages, 24 appartements et d'un parking, l'immeuble est la propriété du promoteur immobilier: "Promotion mchat Ivoire".

Dans un communiqué, l'agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, rappelle que ce projet d'immeuble a reçu les autorisations nécessaires le 23 juillet 2013, après étude du dossier au sein de la comission d'étude des grands projets. L'autorisation de construire a elle été accordée le 27 décembre 2018.

L'agence urbaine souligne également qu'une comission administrative, présidée par le pacha de la ville, s'est déplacée sur les lieux de l'effondrement pour une visite de terrain et afin de mettre en place un dispositif de protection des chantiers de construction avoisinants.

Une comission technique a été constituée afin de connaître les raisons de l'effondrement d'une partie de cet immeuble en cours de construction.

Les résultats de l'enquête seront dévoilés prochainement.