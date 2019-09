© Copyright : Le360

Le centre formation des FAR à Kasbat Tadla, province de Beni Mellal, abrite la plus grande concentration d'appelés au service militaire, avec 5.450 conscrits issus de toutes les régions du Maroc. Reportage.

Le360 s'est rendu sur les lieux pour découvrir les premiers jours de cette formation, une étape militaire organisée, disciplinée et pleine d'enseignement.

Les appelés du centre de Kasbat Tadla, dont 250 femmes, sont quotidiennement soumis à un strict régime de formation militaire.

Les experts et les spécialistes des Forces armées royales (FAR) leur dispensent des cours et des ateliers notamment dédiés à la discipline, aux règles de sécurité, à différentes techniques de combat, ainsi qu'au maniement des armes.

"Les appelés doivent être préparés et formés pour devenir de véritables soldats professionnels", souligne-t-on.

Quant aux appelés, ils se sont tous dits "fiers" d'avoir choisi cette expérience, et saluent unanimement le roi Mohammed VI de leur avoir accordé cette riche expérience.

Les détails sur cette formation, qualifiée de riche et exemplaire.