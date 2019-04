© Copyright : DR

A l’occasion de la journée internationale de la Terre, le 22 avril dernier, le groupe Ozone a invité personnalités, diplomates et acteur associatifs à une cérémonie de remise de prix à Rabat. Objectif: valoriser celles et ceux qui se sont démarquées par leur engagement pour la cause écologique.

Le groupe Ozone, spécialiste du traitement des déchets et de l’entretien des espaces publiques, dirigé par Aziz El Badraoui a organisé une cérémonie de remise des prix distinguant plusieurs acteurs de premier plan. C'était dans un grand hôtal de la capitale, le lundi 22 avril dernier.

A l'occasion de la Journée internationale de la Terre, célébrée sur l'ensemble tous les 22 avril, le groupe Ozone a en effet décidé de distinguer des acteurs associatifs, des personnalités publiques et des scientifiques engagés au Maroc pour la cause écologique «afin de mettre en avant les différentes initiatives entreprises au Maroc et de mettre en avant l’engagement national continu pour cette cause», selon les dires de Aziz El Badraoui.

Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, a ainsi été distinguée par un prix décerné par le groupe Ozone. A cet égard, cette responsable gouvernementale a rappelé, en recevant son prix, que le dernier rapport du Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat (GIEC) «soulève les grandes difficultés auxquels nous devrons faire face ce siècle, à savoir la déforestation, la hausse continue des températures difficilement limitable à 1,5°c et la hausse du niveau de la mer qui affecte directement le Maroc».

Salaheddine Mezouar, le patron des patrons, était également présent à cette cérémonie. le président de la CGEM a été récompensé par Ozone, tout particulièrement pour sa louable performance en sa qualité de président du comité d’organisation de la COP22, en novembre 2016 à Marrakech. A la tribune, Mezouar a affirmé que: «cette célébration est une opportunité de sensibilisation quant aux impacts des changements climatiques et un rappel à l’humanité de ses obligations vis-à-vis des transformations que connaît notre environnement».

Pour Mezouar, «le Maroc avance sur ses engagements internationaux, notamment sur les 52% de ressources énergétiques renouvelables prévus pour 2030», mais que c’est surtout «une occasion de rappeler aux citoyens marocains le rôle que nous avons à jouer, les bonnes pratiques à adopter: notre façon de consommer, notre manière de produire, de contrôler, de rationnaliser et d’entreprendre», incluant gouvernement, citoyens, société civile et institutions économiques.

Le groupe Ozone a également décidé de récompenser cinq associations agissant dans le domaine du développement durable, de l’écologie et de la protection de la nature: la Société Marocaine pour la Protection de l’Environnement et le Développement Durable (qui agit à Settat), l’Association Tamawayt (à Salé), la Coalition Marocaine pour la Santé, l’Environnement et la Protection du Consommateur (à Khouribga), l’Association Jannat (à Fès) ainsi que la Fédération des Amicales et des Associations des quartiers résidentiels (à Laâyoune).

Ces associations ont été respectivement représentées par Youssef Belouarda, Abdelkarim Tazari, Abdeljalil ElJaadaoui, Amal Habibi et Brahim Tarouzi, venus des cinq régions du Maroc recevoir leur distinction décernée par Ozone.

Rappelons qu'à Paris, le groupe Ozone a reçu, de son côté, trois prix le 17 mars dernier à l’occasion des G2T Global Awards, organisés par Global 2T Group, dont le siège se trouve à Rabat. Ozone a ainsi été distingué par les prix de «Meilleur PDG Arabe 2018», «Meilleur Manager d’une entreprise arabe 2018» et «Meilleure Entreprise Arabe 2018» dans la catégorie Services.