© Copyright : Le360

L'Agence de développement de la Vallée du Bouregreg s'est distinguée jeudi 8 mars, journée mondiale de la femme, en lançant une opération de plantation de 2.000 arbres à laquelle a contribué un personnel féminin.

La cérémonie qu'a présidée Said Zarrou, directeur général de cet établissement en présence du wali de la région de Rabat/Salé/Kénitra, Mohamed Mhidia, s'est déroulée dans les bordures de la rivière Bourgreg, surnommé le "Nil de Rabat".

Ce reboisement revitalisera la zone avec comme double objectif d'enjoliver le site et de faire de cet environnement le deuxième poumon de la capitale après la forêt du quartier du Soussi.

Créée en 2005, l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB), est un établissement public marocain à caractère économique et social, sous tutelle de l'État et disposant de l'autonomie financière. Chargée de l'aménagement de la vallée du Bouregreg, elle a son siège à Rabat, dans l'arrondissement Hassan. Dirigée par Saïd Zarrou, cette agence a entrepris plusieurs projets et ouvrages (port de plaisance, zones immobilières, réhabilitation des bordures de la rivière, routes, ponts, théâtre) qui ont fait de cette zone "un succès international".