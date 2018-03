Vidéo. Jerada: les jets de pierre contre les forces de l’ordre en images

En tentant de disperser un sit-in non autorisé, les forces publiques ont fait l’objet de jets de pierre de la part d’éléments cagoulés, hier mercredi à Jerada. Des blessés sont à déplorer parmi les manifestants et, en plus grand nombre, au sein des forces publiques.

Des groupes d’individus ont organisé, mercredi, un sit-in non autorisé aux abords des puits abandonnés près de Jerada hier mercredi 14 mars à Jerada. En tentant de disperser ce rassemblement de protestation, les forces publiques ont fait l’objet de jets de pierre de la part d’éléments cagoulés, hier mercredi 14 mars à Jerada. Les victimes sont nombreuses, même si aucun chiffre n’a pour l’heure été définitivement arrêté. Des blessés sont ainsi à déplorer, parmi les manifestants, mais aussi et surtout dans les rangs des forces de l’ordre, nous affirment des sources médicales sur place. Certains cas sont graves, nous dit-on, et leur état a nécessité une évacuation au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Oujda. Images de violences policières à Jerada: l'Intérieur monte au créneau Cinq voitures des forces publiques ont par ailleurs été incendiées et d'importants dégâts matériels sur des véhicules et des équipements utilisés par ces mêmes forces ont été enregistrés. Au vu de la violence de la réaction de certains manifestants, et la vidéo ci-haut en témoigne, les autorités sont intervenues. Neuf personnes ont pour l’heure été interpellées et seront déférées devant la justice. Tout en s’engageant à faire preuve de retenue et de contrôle de soi, les autorités maintiennent l’interdiction de toutes les formes de protestation non autorisées.

