Vidéo. Intempéries: Salé-Kénitra: vivez la pénible traversée !

Les pluies qui se sont abattues le weekend dernier sur l'axe Rabat-Kénitra ont inondé des routes et des zones rurales à Bouknadel et Sidi Taibi. La caméra de le360 a filmé les dégâts et enregistré les doléances des citoyens.

A Bouknadel, une partie de la route nationale menant à Sidi Taibi est inondée. Les habitants se sentant délaissés font appel aux autorités pour résoudre les problèmes d'assainissement, d'entretien, d'hygiène, d'eau et d'électricité. Un passage à Bouknadel et Sidi Taibi, filmé par la caméra de Le360, en dit long sur leur souffrance.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Adil Gardouz