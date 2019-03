© Copyright : Le360

Le360 s’est rendu sur les lieux pour en savoir plus sur l’incendie survenu ce dimanche à souk Weld Mina de Hay Hassani à Casablanca. S'il n'y a eu aucune victime, des dégâts matériels importants sont à déplorer.

On en sait un peu plus sur l’incident survenu ce dimanche à souk Weld Mina de Hay Hassani à Casablanca. Les dégâts sont importants et l’incendie a été ravageur. Aucune victime humaine n’est cependant à déplorer.

Les pertes sont essentiellement matérielles, celles des marchandises commercialisées dans ce marché d'un genre particulier, principalement dédié à la brocante. Meubles, ustensiles divers, mais aussi des produits alimentaires, sont partis en fumée.

À l’heure où nous mettons en ligne, aucune information sur les causes de cet incident n'a encore été communiquée.

Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes exactes de cet incident et ses conséquences.