© Copyright : DR

Hamza Derhem fait son retour. Celui que l'on a surnommé "Ould El Fchouch" ou "Moul L'Ferrari" s'est reconverti dans le commentaire automobile. Il vient de lancer un vlog pour "partager sa passion". Et entend bien ainsi montrer qu'il se repent...

"Ould El Fchouch" ou "Moul L'ferrari" entend donner une toute autre trajectoire à sa vie. Hamza Derhem, ce fils à papa qui avait défrayé la chronique, voici deux années, dans une vidéo le montrant au volant d'un bolide, en état d'ivresse, une bouteille de champagne rosé à la main, et heurtant plusieurs véhicules dans la capitale, en plus de se moquer de l'agent constateur, s'est reconverti dans la critique automobile.

Après avoir été condamné à deux ans de prison ferme en première instance, verdict annulé en appel, et à une amende de 16.000 dirhams, pour "conduite en état d'ivresse", "défaut d'assurance" et "délit de fuite", le voici, à présent libre et ayant payé sa dette à la société, qui lance un vlog avec, à la clé, des test drive.

"Plusieurs amis m'ont demandé de faire un vlog sur les voitures pour partager ma passion. Aujourd'hui, je vous présente ce monstre derrière moi...", lance d'emblée "M. Le constatateur", un autre des surnoms que lui avait donné la Toile, moqueuse.

Dans ce premier épisode, Hamza Derhem présente la Mercedes 300 E, avec toutes ses options.

Hamza Derhem veut ainsi montrer qu'il s'est bel et bien repenti, et que désormais, il respectera le Code de la route.

Il commence en effet sa vidéo en bouclant sa ceinture de sécurité, et, surtout, il ne dépasse pas les 60 km/h, "parce que nous sommes en ville".