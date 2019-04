Vidéo. Granéco: découvrez comment une start-up recycle le marc de café

© Copyright : adil gadrouz

Recycler le marc de café pour protéger l'environnement, c'est possible, et c'est ingénieux. Le360 est allé à la rencontre de Mohamed Hafid, co-fondateur de Granéco, une entreprise à vocation sociale, qui s'implique dans le développement durable, pour le plus grand bien de notre planète. Reportage.

Avez-vous déjà pensé à recycler votre marc de café? A en faire, par exemple, un combustible, ce qu'il y a de plus écologique? Mohamed Hafid, entrepreneur de 28 ans, a eu cette idée ingénieuse et en a fait une activité qui génère des revenus, tout en faisant du bien à la planète. Le marc de café que vous jetez à la poubelle sans y penser, lui, il le récupère. Avec Granéco, sa start-up dont les locaux se trouvent dans un espace d'incubation de jeunes start-up, dans le quartier de Val-Fleuri, à Casablanca, Mohamed Hafid s'est lancé dans la récupération et le recyclage de ces graines de café moulues, torréfiées, préalablement déjà utilisées. Le marc de café, Granéco le collecte en quantités auprès de restaurateurs et de cafetiers, et lui donne une seconde vie, notamment en biocombustibles. Recyclage: les grandes ambitions du Maroc "Sous la forme de bûches et granulés, [ces biocombustibles] sont destinés aussi bien aux ménages qu'aux chaufferies artisanales ou industrielles" souligne Mohamed Hafid. "Ils représentent une alternative plus performante que le bois", ajoute-t-il. "A prix égal, sa performance de combustion est 30% supérieure au bois standard. De plus, ce biocombustible prend feu en moins de 20 secondes et ne nécessite pas de petit bois pour l'allumage. Tout ceci avec une réduction des émissions de CO2 de plus de 25%", indique Mohamed Hafid. Le recyclage des huiles domestiques au goût du jour Mohamed Hafid nous apprend également qu'"en termes de durée de combustion, les bûches et les granulés durent deux fois plus longtemps que le bois. Même la quantité de cendres dégagée est minime: 40 grammes par kilo". Le marc de café, loin d'être un déchet, est, en fait, un véritable trésor: on peut en faire des cosmétiques, du savons, des lessives mais aussi des objets pérennes, comme du mobilier. D'ailleurs, Granéco produit aussi du mobilier 100% écologique, en faisant fusionner marc de café et matières plastiques recyclées. De grosses subventions pour le recyclage des eaux usées Cette start-up, créée voici deux ans, a déjà de grandes ambitions et celle d'avoir un impact aussi bien écologique que social sur la société marocaine. D'ici trois ans, elle se donne en effet pour objectif majeure de préserver, grâce à son activité, 130 hectares de forêts, de recycler 12. 000 tonnes de déchets, ainsi que d'intégrer 30 chiffonniers, ces "fouilleurs de poubelles urbaines", dans le circuit de la collecte. D'ici 2021, en effet, en plus de son activité qui génère des revenus, Granéco ambitionne d'offrir pas moins d'un million de bûches biocombustibles fabriquées à partir de marc de café aux populations isolées des régions montagneuses du Royaume. Des achats solidaires, responsables, respectueux de la planète, par le récyclage de "déchets" utiles. Le terme "économie circulaire", nouvellement entré dans le jargon écolo, vous échappait? Grâce aux activités de Granéco, vous avez eu une démonstration de ce qu'il implique.

Par Karim Ben Amar et Adil Gadrouz