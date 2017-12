© Copyright : MAP

Une commission mixte de contrôle de la qualité et des prix des aliments a procédé, jeudi à Fès, à la saisie et la destruction de quelque 6.789 kg de produits impropres à la consommation.

Les produits, dont de grandes quantités de dattes et de fruits secs, ont été saisis dans un magasin au quartier commerçant Ouandou, à Bab Ftouh, lors d’une opération de contrôle menée par la commission mixte chargée du contrôle de la qualité et des prix et des conditions d’hygiène des produits.

"Cette saisie intervient dans le cadre des tournées de contrôle de routine menées par le service chargé de la protection de la santé et de l'environnement au sein de l'arrondissement de Fès-Médina, qui fait partie de la commission mixte de contrôle de la qualité et des prix’’, a indiqué Kamal El Ouaryagli, chef du service chargé de la protection de la santé et de l'environnement à Fès-Médina.

Ladite commission est composée des représentants de l’office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), de la division économique et de coordination à la préfecture de Fès, des services concernés au sein de l’arrondissement de Fès-Medina et des autorités locales.

Les quantités des fruits secs découvertes lors de cette opération sont périmées ou se trouvent dans un ‘’très mauvais’’ état, à cause du manque d’hygiène, précise-t-on de même source.

La commission mixte a recommandé la fermeture du magasin. Un procès-verbal sera adressé à l’encontre du propriétaire du magasin, qui sera déféré devant le parquet général compétent.