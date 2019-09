© Copyright : le360

Il est le premier du genre dans la capitale spirituelle du royaume. Ce centre d'évasion des Fassis abrite des oiseaux rares et se distingue par des activités ludiques. On vous invite à le (re) découvrir.

Tropicana Parc est un centre dans la banlieue de Fès. Il comprend un parc d'oiseaux et une ferme pédagogique. Bâti en 2014, il s’étend sur une superficie de trois (3) hectares et est géré par une société délégataire.

Il est l’un des (trop) rares lieux offrant aux habitants de Fès, Meknès et régions avoisinantes une véritable bouffée d’oxygène.

Des visiteurs, aussi bien marocains qu’étrangers, s’y rendent pour y apprécier la beauté de l’endroit et ses oiseaux exotiques.

Ceci en plus de ce que le Tropicana Parc garantit comme confort à ses visiteurs: café, restaurant, jeux et loisirs pour grands et petits, etc.