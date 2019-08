Vidéo. Explosion de smartphones: conseils pratiques pour éviter l'irréparable

La mort tragique de la petite Hiba, 7 ans, à Sidi Allal Bahraoui à cause d’un smartphone défectueux remet en cause l’utilisation de produits non conformes. Voici des conseils pratiques pour éviter tout mauvais désagrément.

Le décès de la petite Hiba à Sidi Allal Bahraoui, suite à l’explosion d’un téléphone portable, continue d’alimenter les débats. Président de l’association «Avec les consommateurs», Ahmed Beyoud revient sur ces circonstances tragiques. Devant la caméra de Le360, il livre également des conseils pratiques pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Par Ali Tantani et Khalil Essalek