© Copyright : khalil Essalak

Chercheur de renommée internationale, Abdelhamid Benazzouz s'est illustré au sein de la communauté scientifique et médicale de Bordeaux (France) grâce à ses travaux sur la maladie de Parkinson. L'équipe de le360 l'a rencontré à son lieu de travail, à Bordeaux.

Directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de Bordeaux, Abdelhamid Benazzouz dirige une équipe de recherche à l'Institut des maladies neurodégénératives relevant de l'Université de Bordeaux. Ce reportage réalisé à l'initiative du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE), dans le cadre d'un évènement qui regroupera 80 neurologues nationaaux dont une vingtaine de spécialistes installés à l'étranger.

Benazzouz s'est distingué dès 1993 par la découverte d'une nouvelle approche thérapeutique pour guérir cette maladie.

Ce natif de Ksar El Kébir s'est basé sur des expériences sur un singe macaque, rendu parkinsonien, pour appliquer les remèdes sur l'homme. C'est le directeur de l'Institut des maladies neurodégénératives, Erwan Bezard, qui le confirmera dans une déclaration à le360.

"Benazzouz travaille sur les mécanismes et les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire ce qui cause ces symptômes, chez l'animal, et il mène ensuite ses applications dans des approches de recherche clinique sur l'homme", a-t-il affirmé, rappelant que "la grande révolution thérapeutique sur la maladie de Parkinson date de 1993 et le docteur Benazzouz faisait partie de l'équipe qui a mené les recherches, et a été le premier à avoir lancé cette application (chirurgicale) chez l'homme". Il s'agit de l’implantation d’électrodes dans le noyau sous-thalamique (une petite région du cerveau) d’un patient atteint de la maladie de Parkinson.

L'Université de Bordeaux reconnait que les premiers patients ont été opérés en 1993 et "les effets bénéfiques thérapeutiques sont toujours stables pour la grande majorité des patients".

Ce chercheur, un passionné de musique, est marié au docteur Rabia Bouali Benazzouz, également chercheur à l'Institut interdisciplinaire de neuroscience.

Son domaine de prédilection concerne la douleur que cause la maladie de Parkinson. "Je fais des recherches pour trouver des remèdes et des médicaments afin d'alléger cette souffrance", a affirmé Rabia Bouali Benazzouz.

Le couple Benazzouz ne s'occupe pas que du domaine de la recherche médicale. Il est aussi très impliqué à Bordeaux dans des activités sociales auprès de la mairie de cette grande ville du sud-ouest de la France.