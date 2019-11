© Copyright : Le360

La 7e édition du tour international du Club Royal des Motos, à l'occasion de la 44e commémoration de la Marche Verte, a pris fin ce le jeudi 12 novembre dernier, à Miami, en Floride. Retour en images sur l'exploit accompli par ces motards venus du Maroc.

C'est sur les routes américaines, dans l'Etat de Floride, à des milliers de kilomètres du Maroc, que le tour international de la Marche Verte du Club Royal des Motos a eu lieu du 3 au 12 novembre derniers, et s'est terminé après une ultime étape, reliant Key West à Miami.

Souvenez-vous, vous les aviez laissés au lendemain de la commémoration de la Marche Verte à Orlando, première étape de ce tour nord-américain.

Après avoir effectué le pèlerinage de Daytona Beach, reconnue comme étant la Mecque des motards du monde entier, le convoi a pris la destination de Tampa, deuxième étape de ce tour.

Après 4 jours d'étape à Orlando, les participants ont eu plus que hâte d'enfourcher de nohveau leur moto, pour en découdre avec le bitume floridien.

Ils ont préparé leur monture, rangé leur sac à dimensions réduites dans les coffres à bagages.

A 9h30 précise, heure programmée pour le départ, le signal aé été donné, à grands coups de sifflet, et de cris, par un des membres du staff.

Les bikers ont alors sauté sur leur selle et se sont engagé derrière le président du Club, qui avait déjà pris place à la tête du cortège qui commençait à prendre forme.

Plus d'une centaine de moto se sont alors engagées sur la route, en direction de Tampa.

L'itinéraire choisi, encore une fois, a évité l'autoroute, et le convoi s'est alors engagé sur de petites routes de campagne, des «backroads», c'est ainsi qu'on les appelle aux Etats-Unis.

Au bord de la route, les champs laissent peu à peu place aux forêts, à de petites maisons préfabriquées, avec, sur la route, ces fameux (et impressionnants) trucks américains (des pick up, comme on les appelle chez nous), qui apparaissent ici et là.

Une fois sortis des backroads, le convoi s'engage sur un petit tronçon d'autoroute, une highway, qui mène à Tampa, où les participants ont pu admirer le coucher de soleil à Clearwater, petite station balnéaire de Floride, à l'ouest de Tampa.

Le lendemain matin, départ pour la troisième étape en direction de Naples. Là encore, le départ est donné à 9h30 tapantes, le convoi traverse les ponts qui mènent à Clearwater pour longer la mer et profiter de la vue. En effet, cette partie de la Floride est ouverte sur le golfe du Mexique, les plages de sable blanc et les eaux turquoise offrent un paysage paradisiaque.

Après avoir franchi le pont à haubans Sunshine Skyway, le convoi, de mieux en mieux organisé, ne fait plus qu'un et continue de longer la côte floridienne jusqu'à arriver à Naples, à la porte des Everglades.

Le 11 novembre, au matin, les participants se sont levés très tôt , et pour cause: le départ de la 4e étape est prévu à 7h30.

Cette étape, reliant Naples à Key West, est l'une des plus longues et la plus périlleuse. Il faudra affronter les Everglades et les 42 ponts reliant la Floride aux Key, dont le fameux Seven Miles Bridge, long de 11 kilomètres.

La route qui traverse les Everglades n'est pas très large, et le ciel est menaçant, lorsque le convoi s'engage dans cette terre marécageuse, fief des alligators. La pluie commence alors à tomber, mais rien n'arrête le convoi.

Les participants redoublent de vigilance , et le staff veille au grain pour éviter le moindre souci. Finalement au bout de 2h30, nos motards nationaux franchissent ce premier obstacle de 90 miles (145 km).

Après une pause bien méritée, et le retour du soleil, les 120 motos reprennent la route à l'assaut des 42 ponts qui mènent à Key West. Le paysage est à couper le souffle, les ponts semblent fendre la mer en deux. Des deux côtés des ponts , des eaux turquoise, à l'approche de chaque Key, on aperçoit des maisons en bois qui donnent sur la mer, le plus souvent dotée d'un dock, pour accueillir les bateaux.

En traversant les ponts, on se laisse à rêver, le temps semble suspendu, les aigles planent dans le ciel et un sentiment de liberté s'empare de tous.

En fin d'après-midi, après 6 longues heures de route, le convoi est venu à bout des 237 miles (380 kilomètres) qui séparent Naples de Key West. Encore une fois, les participants ont pu adimrer le coucher du soleil sur la plage de Key West, et assister au défilé militaire dans la ville à l'occasion du Veterans day, qui comme son nom l'indique, célèbre les vétérans de l'armée américaine.

Après une bonne nuit de sommeil, c'est parti pour l'ultime étape, le convoi prend la direction de Miami après 10 jours de voyage, le cortège est réglé comme du papier à musique, les motos, portant des plaques d'immatriculation marocaines, voguent sur les ponts, se soulevant comme une vague, et cette vue procure un sentiment de fierté. On prend alors soudain conscience de l'exploit qu'ils sont en passe de réaliser.

Après avoir déposé leur moto dans l'entrepôt, en attendant leur retour en bateau au Maroc, une soirée de clôture de cet immense road trip à travers la Floride est organisé. L'occasion, pour les membres du club, de faire le point sur ce voyage, de récompenser les participants, de remercier les intervenants qui ont, de près ou de loin, contribué à la réussite de cette édition. Et, enfin, de célébrer cet exploit.

Le président Hicham Bennani a aussi annoncé, après les sections de Paris et d’Orlando, la création de la section du club royal des motos aux Pays-Bas. La section nouvellement créée est par ailleurs déjà impliquée dans la prochaine action sociale du club, avec la distribution de 2000 vélos en faveur des enfants en milieu rural.

Cette 7ème édition du tour international du club Royal des motos à l'occasion de la marche verte restera à jamais gravée dans la mémoire des participants qui n’ont toujours pas conscience de l’ampleur de l’exploit qu’ils viennent de réaliser.