La Guardia Civil a annoncé, hier, samedi 5 octobre, l'arrestation, dans la commune de Parla, dans le centre de l'Espagne, d'un homme, détenteur d'une double nationalité, espagnole et marocaine, pour son appartenance présumée à l'organisation terroriste Daech.

L'homme, âgé de 23 ans, a été le responsable en Espagne de "Muntasir Media", une plateforme spécialisée dans la diffusion de contenus reliés à Daech, qui véhiculent des messages haineux, susceptibles de semer la peur auprès des internautes, a précisé la même source, dans un communiqué.

La perquisition du domicile du prévenu a permis de découvrir un grand nombre de substances chimiques, notamment du nitrate d'ammonium, du peroxyde d'hydrogène et de la méthylcyclopropane, utilisées pour la préparation du TATP, un explosif prisé par les djihadistes.

Le mis en cause avait préparé une liste de personnes et d'infrastructures cibles, précise la même source, qui indique en outre qu'il était l'auteur de toutes les vidéos qui véhiculaient des menaces sur Internet entre fin 2018 et 2019.

"Le détenu est doté d'une connaissance approfondie de la sécurité informatique, lui permettant de proférer des menaces terroristes, tout en dissimulant son identité et ses traces numériques, ce qui a compliqué les efforts visant à l'identifier et à le localiser", ajoute la Guardia Civil dans son communiqué.