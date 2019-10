© Copyright : DR

La chercheuse marocaine Karima El Azhary a été choisie parmi les 25 récipiendaires internationaux des Green Talents 2019, un programme initié par le ministère fédéral de l'Education et de la recherche allemand depuis 2009.

La Marocaine a été récompensée lors d’une cérémonie tenue récemment à Berlin pour son projet sur les modalités de développement de l'isolation des bâtiments, l'architecture bioclimatique, l'efficacité énergétique et la durabilité.

La Jury a apprécié également les actions et les initiatives de Mme El Azhary, membre de plusieurs associations nationales et internationales, visant à encourager et à assister les jeunes dans leurs projets liés aux affaires sociales et au développement durable.

Dans une déclaration à la MAP, la chercheuse marocaine s’est dite « honorée et fière » d’être récompensée par ce prix parmi les participants représentant 97 pays, ajoutant que cette distinction est le couronnement d’un long parcours de recherche sur le développement durable.

Cette récompense confirme les hautes compétences des chercheurs marocains dans tous les domaines, a-t-elle dit, ajoutant que cette expérience a été une occasion pour partager ses connaissances et son savoir-faire avec les autres participants au Science Forum pour les jeunes chercheurs talentueux organisé sous le slogan : Smart Green Planet - Des solutions pour un avenir durable.

La cérémonie de remise des prix des lauréats des Green Talents 2019 s’est déroulée en présence de représentants de l’Ambassade du Maroc en Allemagne et des responsables de centres de recherche.