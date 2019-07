© Copyright : Le360

Le Royal Club Moto a débuté, le 25 juillet dernier, sa 2ème édition du tour de la fête du trône. Cette épopée de 2300 km à travers tout le pays réunit plus de cent motards et motardes, venus du monde entier. Le360 vous fait vivre ce départ au pied du mausolée Mohammed V, à Rabat. En selle.

C’est parti pour 2300 km d’asphalte à travers tout le pays. Plus de 100 motards et motardes ont rejoint Tanger, le jeudi 25 juillet dernier, après avoir démarré de Rabat.

Cette épopée en plusieurs étapes traversera plusieurs villes et villages et marquera des haltes dans les villes de Tanger, Al Hoceima, Oujda, Fès, Marrakech, El Jadida... L’arrivée est prévue le mercredi 31 juillet à leur point de départ, à Rabat.

Plusieurs évènements marqueront ce tour, des évènements associatifs, dans les villes de Taza et Safi ainsi qu’une cérémonie à l'occasion du discours royal marquant la fête du trône.

Ils sont venus de tout le royaume et de bien au-delà.

Cette année, deux participants n’ont pas hésité à traverser l’Atlantique.

Redouane et Jorge, l’un Marocain résidant au Mexique et l’autre Mexicain, tout deux passionnés de moto et amoureux du Maroc, sont venu d'Outre-Atlantique célébrer cette fête nationale.

«La passion pour la moto n’a pas de frontière, j’aime mes frères marocains j’aime le Maroc, le Mexique aime le Maroc », a déclaré Jorge, avec beaucoup d’émotion.

Le Royal Club Moto est aussi une affaire de famille.

Plusieurs participants ont en effet embarqué leur famille dans ce périple, à l’image de ces deux frères de Casablanca, qui participent au tour ensemble, ou encore ce père et ses deux enfants, venus accompagner son épouse et non moins mère de famille, quant à elle au guidon de sa moto.

Toutes les sections se sont réunies au pied du mausolée Mohammed V à Rabat, tout le monde est prêt, 10h30: top départ, tous les participants enfourchent leur moto, font chauffer les moteurs et c’est parti!

Les autorités aident l’impressionnant convoi à se frayer un chemin dans les rues et avenues de la capitale, en direction de l’autoroute.

Le road trip est lancé. Rendez-vous mercredi 31 juillet, pour l'arrivée, à nouveau dans la capitale.