Vidéo. Education: quand Saaïd Amzazi se fait allumer sur la Toile

Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale.

Le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fait l’objet de larges commentaires sur les réseaux sociaux, peu amènes à son égard. Et pour cause...

Saaïd Amzazi présidait, hier, samedi 27 juillet à Rabat, aux côtés du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, une cérémonie de remise de diplômes d'excellence aux lauréats les plus brillants du baccalauréat 2019. Lors de son allocution –pourtant écrite-, le responsable gouvernemental a eu du mal à prononcer, en arabe, les mots «Moutawwajate wa moutawwajine» (lauréates et lauréats). Un état de fait qui n’a pas échappé à l’œil et aux oreilles, très attentifs, des internautes, dont nombreux se sont fendus de commentaires acerbes à l’encontre du premier responsable de l’enseignement dans le royaume. Vidéo. Rabat: voici comment le gouvernement a honoré les plus brillants lauréats de 2019 Après [sa] «victoire» dans l’hémicycle suite à l’adoption du projet de loi-cadre n°51.17 sur l'enseignement, le voilà sous les feux des critiques, se faisant allumer sur les réseaux sociaux -comme pour gâcher son «bonheur». D'autant que même une partie de l'assistance n'a pas manqué d'esquisser un sourire. Grand moment de solitude pour Amzazi.

Par Khalid Mesfioui