Une vidéo filmée par une enseignante et montrant une école délabrée à Sidi Kacem a enflammé la toile durant cette rentrée scolaire 2019-2020. L'Académie régionale de l'éducation nationale de Rabat-Salé réagit via un communiqué. Voici ses explications.

L'Académie régionale de l'éducation nationale de la région Rabat-Salé réagit à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et montrant une école à Sidi Kacem, montrant cet établissement dans un état de délabrement avancé à la veille de la rentrée scolaire.

"Suite à la diffusion de cette vidéo filmée par une enseignante, l'Académie précise , et contrairement à ce qui a été relayé par certains médias, que cette classe a bien bénéficié du programme régional et provincial de réhabilitation des institutions de l'éducation nationale (voir vidéo ci dessous)", peut-on lire dans le communiqué de l'Académie diffusé ce mardi 17 septembre.

L'école concernée, Chaouia Sekhra, fait partie du groupe scolaire "Coopérative Messoudia" et est située dans la commune de Bni Oual, dans la province de Sidi Kacem. "Cette école a été réhabilitée avant la rentrée scolaire et les tables et autres équipements avaient tout simplement été déplacés durant les vacances scolaires, lorsque les travaux avaient été entamés".

Le communiqué précise également que l'enseignante dont il est question dans la vidéo travaille dans une salle de cours construite en dur, dotée de tous les équipements nécessaires.