Une jeune équipe marocaine a participé à la troisième édition du premier championnat du monde de robotique et d'intelligence artificielle 2019, qui s'est déroulé à Dubaï du 24 au 27 octobre, avec un projet de nettoyage de plages à l'aide de robots.

Le projet, auquel participaient 1 500 concurrents venus de 191 pays, consistait à nettoyer les plages à l'aide de robots capables de ramasser, d’évacuer les déchets de petite et de grande tailles et de les mettre dans des boîtes de manière simple et efficace.

Yassine Lahlou, membre de l'équipe âgé de 17 ans, a déclaré que le robot pourrait mouvoir sur des surfaces instables, telles que les plages, pour ramasser 15 à 20 petites ordures, y compris des emballages de chocolat, des canettes et des boîtes en plastique. Il peut aussi soulever les ordures ramassées à une hauteur d'environ 70 cm, avant de s'en débarrasser facilement.

"Nous avons passé beaucoup de temps à voyager pour développer ce projet. Nous poursuivons nos études dans différentes écoles à travers le Maroc. Après trois mois de travail acharné, nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ensemble", s'est-il réjoui dans une déclaration à la presse.

Le championnat de cette année était axé sur le succès des équipes concurrentes dans le développement de robots capables d'exécuter une gamme de tâches qui soutiennent les solutions aux efforts mondiaux pour protéger et nettoyer les océans de millions de tonnes de déchets et de sources de pollution affectant la vie marine et la santé humaine dans le monde.

La sélection des équipes participant au championnat du monde était basée sur leurs résultats dans une série d'événements qui se sont poursuivis tout au long de l'année dans différents pays du monde et ont distribué un ensemble de fonds comprenant des pièces électroniques pour concevoir et innover un robot capable de fournir des solutions efficaces à un certain nombre de défis et d'accomplir une variété de tâches identifiées et définies par des organismes académiques internationaux et des institutions spécialisées.

Ce tournoi, qui a été marqué par une augmentation du nombre d’équipes participantes est passé à 191 contre 157 lors de la première édition, est apparu en Amérique du Nord en 1989 en tant que compétition interne avant de devenir un évènement international en 2017.