Chirurgiens, banquiers, ils travaillent dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration ou encore à la NASA, eux, ce sont les Marocains résidents aux Etats-Unis. Voici comment le parc Disney World à Orlando a contribué à la création de la plus grande communauté marocaine aux USA.

Au sein du gigantesque Disney World Resort à Orlando se trouve le parc à thèmes d’Epcot (Prototype expérimental d’une communauté du futur), qui abrite le World Showcase.

Avec ses 12 pavillons, représentant chacun un pays du monde, les visiteurs du parc peuvent alors voyager d’un pays à l’autre pour découvrir l’architecture, la culture et la gastronomie de chaque pays, à pied ou en empruntant le bateau qui effectue la navette entre le village canadien et le village marocain.

C’est donc à bord de ce bateau que le360 a embarqué pour rejoindre le village Marocain. Le pavillon marocain est l’un des plus visibles, du fait de la présence du dock pour bateau, aucun arbre ne cache le minaret qui prône à l’entrée du pavillon marocain, qui est une reproduction authentique d’une médina.

Inauguré en 1984, ce pavillon est le seul représentant du monde arabe et de l’Afrique, il incarne l’amitié particulière et historique qui lie le Maroc aux Etats-Unis, une amitié vieille de 2 siècles. En 1777, le royaume fut le premier pays au monde à reconnaitre l’indépendance des Etats-Unis.

L’idée de ce pavillon marocain remonterait à la visite du roi Mohammed V à Disney Land Resort (Californie) en 1957 et le roi Hassan II avait tenu à ce que des artisans marocains participent à la construction de ce pavillon. C’est donc ainsi que l’histoire de Disney et de la diaspora marocaine a commencé.

Mohammed V en compagnie de lalla Amina et Walt Disney à Disney Land en Californie

Le chantier du pavillon marocain d'Epcot à Disney World à Orlando

Le360 a rencontré Rachid Choufani, à la tête du pavillon marocain depuis 36 ans maintenant, soit depuis son inauguration, il a été le témoin de l’éclosion de la communauté marocaine à Orlando, qui au fil du temps est devenue la plus importante communauté de MRE des Etats-Unis.

«Tout pavillon doit avoir des employés natifs du pays (règle imposée par Disney), il est donc naturel que l’on ait des employés marocains sur le pavillon marocain, l’ouverture s’est faite avec des employés marocains et jusqu’à aujourd'hui nous n'avons que des employés marocains», a indiqué Rachid Choufani.

Pour la plupart étudiants ou élèves de l’école hôtelière de Marrakech, ils ont été recrutés au Maroc avant de venir en Floride. En 36 ans, ils ont contribué à la constitution de la plus grande communauté marocaine des Etats-Unis, elle représente aujourd’hui entre 25.000 et 30.000 individus.

Le pavillon marocain a été le berceau de cette communauté, certains des premiers arrivants ont fondé des familles en se rencontrant sur le village, d’autres ont fait venir leurs parents et leurs familles aux Etats-Unis.

Cette diaspora a donc évolué et migré vers d’autres états des Etats-Unis, certains sont restés dans les domaines de l’hôtellerie et la restauration, d’autres ont étudié et sont devenus banquiers, chirurgiens ou encore ingénieur à la Nasa.

«Désormais on trouve des marocains partout aux Etats-Unis et dans tous les domaines » a ajouté Rachid Choufani.

Le 360 a aussi recueilli le témoignage d’un des anciens pensionnaires du pavillon marocain, Badre Oubaidahe, recruté à l’école hôtelière de Marrakech, il est arrivé à Orlando en 2000. Après avoir commencé comme «busboy» (serveur dont le travail est de débarrasser les tables et de les nettoyer), il est aujourd’hui directeur général du Paradisio37, un restaurant de 400 couverts à Disney Springs.

Telle est donc l’histoire de Disney et les marocains aux Etats-Unis et du Morrocan Dream à la sauce US.