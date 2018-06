© Copyright : Le360

Une semaine dédiée à la chirurgie au profit de personnes atteintes de différentes maladies et nécessitant une opération a été lancée à l’hôpital Mohammed VI de Tanger. Reportage sur une action pas ordinaire.

Cette initiative, la première du genre au Maroc, devra profiter gratuitement à une centaine de personnes.

Des médecins du public et du privé, avec la participation de professeurs de médecine et d’infirmiers, se sont associés à cette entreprise fort louable et largement saluée par les habitants de la capitale du Détroit.