Vidéo. Criminalité au Maroc: voici les principaux indicateurs au 15 septembre 2019

Les indicateurs relatifs aux crimes violents et ceux associés à des actes de violence, en lien direct avec le sentiment de sécurité, dont les agressions corporelles ou sexuelles, les vols aggravés et les coups et blessures prémédités, ne représentent que 8,9 % de l’aspect général de la criminalité.