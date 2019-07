© Copyright : DR

Les records de chaleur en Europe ont inspiré à l’auteure-compositrice-interprète belge une petite chanson improvisée qui fait le tour de la Toile. Édifiant.

L’Europe transpire, l’Europe suffoque. Les records de chaleur ont été pulvérisés dans plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Musicienne belge, la plus en vue actuellement, Angèle a lancé sur son compte Instagram un cri d’alarme ne laissant pas indifférent. «J’ai lu un article pas très cool, j’aimerais bien pouvoir l’oublier… On est dans la merde jusqu’au cou, c’est fou comme on a su oublier. Le déni, c’est tellement plus cool que ce genre de vérité», chante-t-elle. Son message vibrant a été liké des centaines de milliers de fois en peu de temps, et de nombreux médias en ont fait écho. «J’peux pas j’ai climat» A la fin de sa chanson, Angèle assène: «Mais quand, mais quand, mais quand, quand on se rendra compte… du temps, du temps, du temps qu’il nous reste en fin de compte?» Angèle a participé en novembre dernier au mouvement «J’peux pas j’ai climat» lancé par des youtubers et des célébrités dans le but d’alerter les décideurs politiques sur le réchauffement climatique. Message qui, vraisemblablement, a permis une grande prise de conscience quant aux dangers du dérèglement de la température. Son nouvel opus, si «petit» et si «improvisé» soit-il, est on ne plus efficace puisqu’il a été largement diffusé. Il est même en passe de devenir un hymne poignant au… droit à la vie. Regardez.