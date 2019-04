© Copyright : DR

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a organisé vendredi 12 avril une journée d'étude concernant la mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture (MNP), une structure devant consolider les droits de l'Homme au Maroc. Détails.

Présidée par Amina Bouayach, présidente du CNDH, cette rencontre a réuni des représentants de la société civile, des avocats ainsi que des experts internationaux venus de l'ONU, de l'Europe et de l'Afrique.

La réunion a été également marquée par la participation de Ahmed Chaouqui Benyoub, délégué ministériel aux droits de l'Homme et de Catherine Paulet, membre du Sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture.

Dans une déclaration, Amina Bouayach a expliqué que le CNDH a vu ses pouvoirs s'élargir grâce à la loi 76.15, qui lui octroie le mandat de gérer le "Mécanisme national de prévention de la torture".

"Ce mécanisme va permettre aux équipes du CNDH de visiter tous les centres de détention, prisons et commissariats, pour s'enquérir des droits des détenus afin qu'il n'y ait pas d'abus ou d'arbitraire", a-t-elle souligné. Et de rappeller que la société civile marocaine a formé des alliances et des plateformes appelant à la prévention de la torture et à la mise en place d'un MNP "efficace".





Prochainement, cette structure (MNP) qui ouvrira ses bureaux au siège du CNDH, au quartier Hay Ryad à Rabat, sera opérationnelle après la nomination de ses membres prévue prochainement.

Pour sa part, Catherine Paulet a donné un aperçu de la mission du MNP, saluant au passage l'efficacité et la crédibilité du CNDH.