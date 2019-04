© Copyright : DR

A Casablanca, hier, dimanche 7 avril, la 9e édition du K-Expo au complexe culturel Touria Sekkat a réuni près de 300 jeunes, âgés de 14 à 17 ans. Au menu de ces réjouissances (très) juvéniles: danse et chant célébrant une véritable tendance planétaire: la pop coréenne. Reportage.

Initié par l'association AsianFest, le K-Expo est un rendez-vous semestriel (et un concours de jeunes talents) dédié à la jeunesse marocaine, qui a su s'approprier et faire siens les codes bien spécifiques de la culture pop asiatique, qu'elle soit japonaise ou sud-coréenne.

Une niche culturelle? Une sympathique et confidentielle culture underground? Pas du tout. Depuis Gangnam style, le tube de Psy, qui a dépassé en six ans les 3 milliards de vues sur YouTube, la culture pop sud-coréenne s'exporte très bien.

«La culture asiatique, notamment coréenne et japonaise, s’est introduite au Maroc en 2010. Depuis, le mouvement connait un intérêt grandissant d’année en année», explique, devant Le360, Abdelhamid El Aissaoui, organisateur de cet évènement.

Dans une salle bondée de jeunes enthousiastes, venus de différentes villes du royaume, 28 jeunes Marocains ont pu faire démonstration de leur talent -car le but de cette manifestation est non seulement de faire montre de son talent dans le cadre d'un concours -et donc de gagner un prix.

Qu'ils soient danseurs, en groupe ou individuellement, mais aussi chanteurs, ils ont repris des tubes sud-coréens et des chorégraphies typiques de la foisonnante culture pop de ce pays.

Les jeunes vainqueurs, répondant aux noms de scène Black Psycho, Bouda et Polaris, respectivement des catégories chant, danse individuelle et danse en groupe, ont remporté des prix allant de 500 à 2000 dirhams. Ils aspirent à participer en début d’été à la compétition «Moroccan Fans of Korea».

Cerise sur le gâteau: cette manifestation annuelle donnera lieu, pour son grand vainqueur, la possibilité de montrer son talent et sa passion pour la culture pop coréenne, à Séoul même... Et cette fois, c'est l'ambassade de Corée du Sud qui l'organisera. Stay tuned.