Un nouveau drame est survenu, ce samedi 10 mars, dans l’Ancienne Médina à Casablanca. Des maisons menaçant ruine se sont effondrées, s’ajoutant au long et triste chapitre des accidents de ce genre dans la Métropole économique. La série noire continue...

Les habitants de Derb Houmman dans l’Ancienne Médina ont une nouvelle fois été témoins d’un drame qui a failli coûter la vie à de nombreuses personnes.

Cet après-midi, deux maisons se sont effondrées, causant une grande panique auprès des citoyens. Comme à l’accoutumée, et sans attendre l’arrivée des éléments de la Protection civile, des jeunes se sont empressés d’extirper des décombres les victimes. Heureusement, on n’a recensé aucune perte humaine.

Ce n’est pas la première fois que ce quartier et les quartiers mitoyens connaissent pareil drame. Et pour cause, la plupart des maisons qui s’y trouvent sont vétustes et menacent ruine. Ajoutons à cela, les rafales de vent et les conditions climatiques difficiles, on devine aisément les menaces qui pèsent sur les habitants.