Les marchés de proximité dits aussi «souks namoudajis» à Casablanca sont destinés, en principe, à «soulager» la Métropole économique et à proposer une alternative aux marchands ambulants. Peut-on parler de réussite? Reportage et témoignages.

A Sidi Bernoussi, au cœur de la capitale économique du Royaume, plus de 200 marchands ambulants qui vendaient leurs marchandises dans les rues, les boulevards et aux abords des routes ont eu droit à des «hanouts» dans un marché de proximité. Mais le prix du loyer (1.200 dirhams/mois) est jugé «exorbitant». La caméra de le360 s’est rendue sur place et vous présente un état des lieux.