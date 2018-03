© Copyright : Adil Gadrouz

Le toit d’une maison à Derb Chorfa, dans le quartier de Mers Sultan à Casablanca, s’est effondré, ce samedi 3 mars, causant la mort d’une fillette et une grave blessure à sa sœur jumelle. Le360 s’est déplacé sur place. Voici le récit de la mère des victimes et de ses voisins.

Le drame qui a secoué, ce samedi matin, le quartier populaire Derb Chorfa, a été ressenti comme une secousse par la famille, les proches et voisins des victimes. Et pour cause: une jeune fille de 17 ans y a laissé la vie; sa sœur jumelle est entre la vie et la mort.

L’habitation menaçant ruine a cédé face aux rafales de vent. Mais les habitants ne décolèrent pas. Reconnaissant la menace pesant sur leur tête, ils réclament l’intervention des autorités pour trouver une solution à leur problème de logement.

Voici leur témoignage filmé par la caméra de le360.