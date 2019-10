© Copyright : Le360

Dans le cadre d’une réunion de la coordination nationale des bureaux syndicaux d’Alsa, qui s’est tenue jeudi 10 octobre au siège de l’UMT à Casablanca, le360 a rencontré nombre de syndicalistes salariés de la société de transport urbain. Entre attentes et espoirs, ils nous disent tout.

Le siège du syndicat de l’Union marocaine du travail (UMT), situé avenue des FAR à Casablanca, a accueilli jeudi 10 octobre une réunion de la coordination nationale des bureaux syndicaux d’Alsa, la nouvelle société gestionnaire délégué des réseaux de transport par autobus dans la métropole

Le360 est allé à la rencontre de syndicalistes salariés du nouvel exploitant. Un réel soulagement est palpable. En effet, ils ont déclaré en chœur: «du temps de M’dina Bus, nos droits étaient bafoués. Pour deux salariés aux mêmes fonctions et avec la même ancienneté, les salaires n’étaient pas égaux. Il y avait beaucoup d’injustice.»

Les anciens salariés de M’dina Bus, aujourd’hui sous la houlette de la société «Alsa», attendent beaucoup de la nouvelle société gestionnaire déléguée tout en restant néanmoins mobilisés.

Abdelkarim El Aloui, syndicaliste et salarié de la société gestionnaire, a déclaré : «Dans la mesure où nous ne connaissons pas les éléments qui constitueront le cahier de charges, il y a toujours une zone d’ombre qui plane. Ceci représente pour nous autres salariés un véritable désagrément d’autant plus que nous avons pâti du temps de M’dina Bus. En tant que contractuels, nous demandons la restructuration des régimes des salaires pour que nous soyons tous égaux.»

À son tour, Khadija Maâgli, syndicaliste et salariée d’Alsa, a affirmé que «le vendredi 4 octobre, «Alsa» a remplacé M’dina Bus en tant que nouvelle société gestionnaire délégué du réseau de transport par autobus à Casablanca. C’est une bonne chose que M’dina bus cède la place dans la mesure où ni la population casablancaise ni les salariés de l’ancien gestionnaire ne sont satisfaits de son rendement».

«Nous sommes confiants en tant que syndicalistes et en tant que travailleurs que la nouvelle société délégataire des réseaux de transport ne procèdera pas à des licenciements», souligne-t-elle.

De meilleures conditions de travail et la hausse des grilles salariales sont les revendications premières de toute centrale syndicale ainsi que le vœu de tous les travailleurs. A cet effet, Said Kacir, syndicaliste et salarié de la société gestionnaire, a affirmé : «nous espérons que les travailleurs bénéficierons de meilleures conditions de travail. Nous espérons aussi une augmentation des salaires principalement pour les chauffeurs, les techniciens et les contrôleurs».

Après une longue attente, les salariés de la société gestionnaire délégué des réseaux de transport croient en un avenir meilleur. Ils espèrent améliorer leur quotidien.