© Copyright : adil gadrouz

Les équipes de le360 se sont rendues sur le site de l’école primaire «Oued El Makhazen» situé sur la rue d’Alger. Particularité de cet établissement: sa chaussée ne dispose pas de passage piéton. Élèves et parents traversent donc comme ils peuvent, exposés ainsi à tous les dangers. Reportage.

C’est à l’école primaire «Oued El Makhazen» à Casablanca, et plus précisément sur la rue d’Alger, non loin de la Médina, que les équipes de le360 ont repéré une anomalie. L’école accueillant des élèves âgés de 7 à 11 ans ne dispose d’aucune signalisation alertant les automobilistes sur une sortie des classes. En plus de cela, la chaussée de l’établissement ne dispose pas de passage piéton.

Résultat des courses, les enfants traversent dans tous les sens, et sont ainsi confrontés à tous les périls. En effet, la place «Oued El Makhazen» jouxtant l’école du même nom, connaît une grande affluence. Entre bus, petits et grands taxis, le trafic routier ne s’y arrête jamais.

De nombreux parents, frères et sœurs d’écoliers ont déploré que la sécurité des enfants ne soit pas garantie lors de la sortie des classes. Un parent d’élèves a affirmé au micro de le360 que «pour les enfants, une école sans passage pour piétons, sans panneaux de signalisation routière, c’est extrêmement délicat. Nous sommes obligés de venir chercher nos enfants, il en va de leur sécurité».

La sœur d’un élève de l’école primaire «Oued El Makhazen» signale que «les enfants ne sont pas en sécurité, c’est pour cela que je viens récupérer mon frère à toutes les sorties de classes», rappelant que «l’an passé, il y a eu un accident. Un élève et son père ont été percutés par un véhicule qui a par la suite pris la fuite. Une ambulance a été envoyée aussitôt sur les lieux afin de transporter les deux blessés».

«Il n’y a ni rond-point, ni passage piéton. Comment peut-on faire pour traverser? C’est impossible. Je traverse avec mes enfants de manière archaïque, en plein boulevard», s’indigne une maman.

Tous les parents d’élèves interrogés ont été fermes. Pour-eux, le ministère de l’Éducation nationale devrait veiller à ce que toutes les écoles du royaume soient dotées de panneaux de signalisation et de passages pour piétons, afin d’assurer un minimum de sécurité aux élèves.