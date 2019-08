© Copyright : khalil Essalak

A l’approche de Aid Al Adha, Le360 est allé visiter une ferme dans les environs de Berrechid. Des moutons de différentes races, âges et poids, s’encornaient au grand bonheur des enfants, mais aussi des parents. De quoi sont-ils nourris? Quel est leurs prix, et comment est-il fixé? Immersion.

C’est dans une ferme dédiée à l’élevage des moutons, dans le village de Oulad Allal, non loin de la ville de Berrechid, que Le360 s’est rendu à l’approche de Aid Al Adha.

On pouvait sentir l’odeur du bétail dès l’entrée de la ferme. Parqués dans un hangar, les moutons bêlaient et s’encornaient.

Deux races purement marocaines étaient présentes. Il s’agit tout d’abord du très populaire Sardi, reconnaissable à la tache noire sur ses yeux et sa bouche. Cette bête à la fois rustique et élégante est très populaire dans les ménages marocains, étant issu de la localité de Bni Meskine, dans la province de Settat.

Autre race présente, le Bergui, reconnaissable à sa tête marron. Ce mouton de plus petite taille, trapu et plus robuste que le Sardi, est originaire de Timehdit, dans la province d’Ifrane.

Le propriétaire de la ferme d’élevage, Abdelilah Ben Chaib, a déclaré à Le360 que tout le bétail ici présent, est nourri de produits naturels. Leur alimentation est composée de céréales, de plantes et de légumineuses tels que la farine d’orge, d’avoine, de blé ainsi que de fèves et de fourrage».

«Aussi, pour le bien-être du bétail, les moutons sont disposés dans ce hangar divisé en petites parcelles. Il faut savoir qu’un mouton a besoin d’au moins 1m² lorsqu’il n’est pas à l’air libre», précise-t-il.

«Pesant entre 50 et 120 Kg, soit des prix allant de 2300Dh à 6000Dh, notre bétail est garanti après-vente. Même après avoir été égorgé, nous nous engageons à changer le mouton à notre client en cas d’insatisfaction (viande avariée etc). Ceci dit, le risque est infime», conclut notre éleveur.

Un client venu de Casablanca a quant à lui déclaré au micro de Le360 que «les moutons de cette ferme sont nourris de produits 100% naturels. En plus de cela, les prix sont raisonnables, 50Dh le Kg pour le Sardi et 45Dh le Kg pour le Bergui. Pour ma part, j’opte pour le Sardi, une tradition familiale».

«Un autre avantage non-négligeable est à relever. Les moutons restent chez le fermier et sont livrés gratuitement au client 48H avant l’Aid. Cela permet au mouton de ne pas perdre du poids et il y a beaucoup moins de ménage à faire», souligne-t-il.

Un autre client casablancais accompagné de son épouse et de ses deux enfants sont des inconditionnels de la race Bergui. A cet effet, il a indiqué à Le360 que «le Bergui est un mouton robuste. Sa viande est bonne et très goûteuse. De plus, les enfants ont opté pour cette race et ne partiront pas sans un Bergui».

«L’an passé, nous avons choisi le Bergui, et nous ne l’avons pas regretté», fait-t-il valoir.

En réponse à une question portant sur la différence entre ces deux célèbres races marocaines, de nombreuses personnes ont déclaré qu’ «il s’agit là du goût de tout un chacun. Certaines personnes préfèrent le Sardi, pour son esthétique. Les amateurs du Bergui apprécient sa robustesse. Il est aussi à noter que le Bergui est excellent en méchoui».

A l’occasion de «la fête du mouton», tous les recoins du royaume sentiront le méchoui, le Boulfaf, la Douwara, tous ces mets délicats qui font par ailleurs exploser les taux de cholestérol.

Alors opter pour un mouton bio, c’est très bien, manger puis se dépenser c’est encore mieux.

Aid Moubarak Said à toutes et à tous.