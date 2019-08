© Copyright : adil gadrouz

Au centre d'estivage d'El Haouzia, se tient la 3ème étape de la colonie de vacances organisée par l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Cette initiative qui profite à 240 enfants issus de différentes régions, est rythmée par des activités ludo-éducatives. Reportage.

Cette colonie profite à 240 enfants de diverses régions du pays. Plusieurs activités sont programmées au grand bonheur des enfants: la danse, l’expression corporelle, le chant, le théâtre, la natation, les jeux d’échecs...

L'Observatoire initie aussi ces enfants à la tolérance, au respect d’autrui, au respect de la différence (de religion, couleur, traditions…).

À travers les activités qu’englobe cette colonie de vacances, les organisateurs essaient de booster l'équilibre physique et psychologique de l’enfant.

«Nous voulons faire de ces enfants, des personnes autonomes qui se prennent en charge dans la vie: c’est ça la quintesecence d'une colonie de vacances», souligne un organisateur.

«La colonie de vacances apporte joie, bonne humeur, jeux. Notre objectif est aussi d’inculquer aux enfants de véritables valeurs qui feront d’eux, plus tard, de meilleurs citoyens», assure ce même encadreur.

Pour cela, de nombreux moniteurs professionnels encadrents les enfants.

Le directeur éducatif de cette colonie a affirmé à Le360 que «les moniteurs sont diplômés et ont une formation valifée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. "Il faut savoir qu’un moniteur doit au moins être bachelier et être âgé de 18 ans au minimum», précise-t-on.

«Ce qui est merveilleux dans ce genre d’activités où toutes les régions sont représentées, c’est qu’il y a un véritable partage de culture. Chaque région nous vient avec sa valeur ajoutée, et cela tire l’activité vers le haut», se félicite-t-on.