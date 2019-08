© Copyright : adil gadrouz

L’observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a organisé, vendredi 2 août au centre d'Azemmour, un sit-In contre l'intolérance.

C’est au centre-ville d’Azemmour , et plus précisement dans la place Mohammed Zerktouni, que l’Observatoire de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a organisé ce Sit-In.

Cet évènement, initié en marge de la colonie de vacances de l’Observatoire qui se déroule au Centre d'El Haouzia (Azemmour), a mobilisé plusieurs acteurs politiques et associatifs, mais aussi des représentants de l’autorité locale et des intellectuels de différentes régions du royaume.

L’objectif de cette manifestation est d’éduquer les enfants aux valeurs de tolérance, de respect d’autrui et aussi pour signer une pétition condamnant le terrorisme.

A cet effet, le président de l’Observatoire, Mohamed Qamar, a déclaré à Le360 que «toutes les personnes présentes à cet évènement ont été invitées à signer cette pétition condamnant les actes de violence».

Le président de l’Observatoire ajoute que «cette initiative a été organisée dans plusieurs villes du pays. Notre objectifs est de faire de ces pétitions une exposition louant la tolérance et le respect de la différence».

Pour les 270 000 bénéficiaires de l’opération «Vacances pour tous», nul doute qu'ils seront initiés aux valeurs de tolérance et de respect d’autrui, dans la joie.