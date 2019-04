Vidéo. Artisanat: une nouvelle stratégie pour consolider la formation et l'emploi des jeunes

La CGEM et le secrétariat d'Etat chargé de l’Artisanat sont en train de peaufiner une stratégie de développement de la formation et de l'emploi des jeunes artisans et ce, dans le cadre de la feuille de route tracée par le souverain.

Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de l'initiative du roi Mohammed VI concernant le développement de la formation professionnelle et la création de Cités des métiers et des compétences dans chaque région. Youssef Mouhyi, conseiller parlementaire de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a proposé à la secrétaire d'Etat chargé de l'artisanat, Jamila El Moussali, de travailler la main dans la main pour développer la formation et l'emploi des jeunes artisans. Les success story de l'artisanat marocain "Au lieu d'attendre 2021, nous voulons doter les 48 établissements de formation des artisans d'un cycle de formation inclusif plus adapté et plus moderne autour de la trilogie incluant la gouvernance, l'entreprise et l'emploi", a-t-il préconisé, ajoutant: "il faut que la gestion de ces établissements soit confiée au secteur privée". Pour sa part, Jamila El Moussali a répondu favorablement à l'appel de la CGEM, indiquant que la formation des artisans a été récemment renforcée avec la création de 12 instituts de formations qui délivrent désormais "des diplômes de technicien supérieur spécialisé". Quelque 65.000 apprentis devraient bénéficier de la stratégie nationale de la formation professionnelle à l'horizon 2021. Pour atteindre cet objectif, l'Etat assurera une enveloppe budgétaire de 341 millions de dirhams.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini