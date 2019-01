© Copyright : DR

Désespérés devant la sourde oreille que font les autorités à leurs revendications, des Algériens de Boumerdès ont voulu faire entendre leur voix d'une manière pour le moins insolite. Leur geste, inédit à ce jour, restera sans doute dans les annales. Regardez.

Des habitants de la wilaya de Boumerdès, à 45 kilomètres d'Alger, attendent depuis longtemps qu'une route traversant leur quartier soit rénovée. En vain. Les travaux ont pris tellement de retard que cela a fini par les faire sortir de leurs gonds.

Pour dénoncer cette lenteur administrative, ces habitants ont exprimé leur colère d'une façon pour le moins originale: ils ont planté des oignons, de l’ail et des pommes de terre sur la chaussée incriminée, dont la réfection qui se faisait attendre.

"Depuis six mois, il n'y a personne pour écouter nos plaintes. Aucun véhicule ne passe par ici et le commerce est mort. Partant, nous nous sommes convertis à l'agriculture", déclare, non sans une pointe d'ironie, un habitant de Boumerdès.

Rendez-vous est pris au printemps. Pour des légumes frais, ou ... Une route refaite. Aux autorités d'en décider.