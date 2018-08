© Copyright : Le360

Les membres de l’association tangéroise «Cœurs Cléments» ont tenu à partager la joie d'Aïd Al Adha avec des sans domicile fixe (SDF). Le 1 tiers de cette sunna devant revenir aux pauvres, doit-on rappeler. La caméra de le360 a filmé cet élan de solidarité exemplaire.

Samedi 25 août était un jour particulier pour ces jeunes bénévoles. Ces membres de l’association «Cœurs Cléments» ont été à l’œuvre tôt le matin pour offrir des plats de l’Aïd aux SDF dans la capitale du Détroit.

Le soir venu, ils ont parcouru les rues et boulevards de la ville pour distribuer des plats à des personnes vivant dans la rue ou se trouvant dans le besoin. Plus de 200 personnes ont bénéficié de ce geste de solidarité exemplaire.

D’autres personnes, de nationalités diverses, des Subsahariens et des Syriens notamment, ont pu goûter aux plats de l’Aïd.

La caméra de le360 a immortalisé ces instants de bonheur et de joie, qui reflètent cette touchante solidarité que l'on se doit envers prochains. N'est-ce pas là une des valeurs suprêmes de l'islam qui veut d'ailleurs que le tiers de cette sunna qu'est le sacrifice du mouton revienne aux pauvres et démunis. Reportage et témoignages.