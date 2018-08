© Copyright : le360

Si vous vous aventurez à polluer votre environnement ce mercredi 22 août 2018 à l'occasion de l'Aïd Al Adha, vous risquez d'essuyer des amendes allant de 200 à 10.000 dirhams, voire plus. Le point.

Cette mise en garde a été lancée via le360 par la secrétaire d'Etat au développement durable, Nezha El Ouafi. "Une police de l'environnement mobile sera active le jour de l'Aid dans presque toutes les villes du pays et une de ses tâches sera de dresser des contraventions et des amendes contre les auteurs de la pollution consécutive aux déchets de mouton", a-t-elle affirmé.

Nezha EL Ouafi a invité les citoyens à respecter scrupuleusement l'environnement. La secrétaire d'Etat a assuré qu'un partenariat anti-pollution vient d'être établi entre le ministère de l'Intérieur, les collectivités locales et le département du développement durable pour mener à bien cette campagne "propreté" lors de l'Aïd Al Adha.