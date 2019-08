© Copyright : Le360

A l’approche de Aïd Al Adha, Le360 est allé dans des quartiers de Casablanca. A Derb Lihoudi, nous sommes allés à la rencontre d'hôtels pour moutons. Certains «hôteliers» affichent leurs prix dont une offre "All Inclusive".

Chaque année, Aid Al Adha, sans doute la fête la plus célébrée, met petits et grands en exitation.

En reportage dans le mythique Derb Sultan, plus précisément à Derb Martinet, communément appelé «Derb Lihoudi», plusieurs étals exposent des marchandises incontournables pour fêter l’Aïd.

Au détour d’une rue, on se retrouve nez à nez avec une grande tente de forme rectangulaire. On peut lire sur une banderole: «Hôtel pour moutons».

Au fur et à mesure de notre tournée, nous avons découvert d’autres hôtels de ce genre. Il y en avait par tout. Certains «hôteliers» affichent même leurs prix. L’offre All Inclusive existe et pour seulement 20 dirhams la nuitée, prix à débattre.

Un «établissement hôtelier» a attiré notre attention plus que les autres, et pour cause: un écran plasma, un DVD et un Home Cinéma étaient mis à la disposition des clients de l’hôtel.

Le propriétaire de cet hôtel, visiblement fier de son ouvrage, a déclaré sous couvert d’anonymat que «cet hôtel est parmi les meilleurs de la place, il dispose de toutes les commodités. Les moutons sont bien nourris, leur site est nettoyé tous les jours. En bonus, ils ont droit à la télévision et même à la musique».

«De plus, dans l’hôtel, il y a un petit salon réservé aux propriétaires des moutons. Tous les jours, ils emmènent les enfants jouer avec leur mouton. Le salon permet aux parents de garder un œil sur leurs enfants, tout en étant confortablement attablé devant un verre de thé offert par la maison», renchérit "l'original hôtelier».

Une autre hôtelier occasionnel déclare qu’ «un mouton, ça sent fort. La maison de son propriétaire reste propre, pas besoin de faire le grand ménage. Pour les habitants du quartier, dont la plupart habitent de petites surfaces, c’est du gagnant-gagnant».

Un autre concept nous a interpellé. Nous avons fait la rencontre d’un habitant du quartier qui tient un «hôtel pour moutons». La particularité de ce gite c'est qu'il est gratuit et pour cause: «je propose à la vente des moutons de petites tailles. Mon but n’est pas d'engrenger beaucoup d'’argent puisque je gagne au maximum entre 50 et 100 Dhs par mouton. Je milite pour que tout le monde puisse avoir son mouton».

«Après l’achat, je garde les moutons. Les propriétaires viendront les chercher 48H avant l’Aid», conclut-il.

Voilà un acte admirable plein d’exemplarité qui devrait inspirer plus d’un.

C’est aussi cela l’Aid Al Adha, un élan de solidarité et de générosité.