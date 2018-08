© Copyright : adil gadrouz

Dans la région de Médiouna, ce mouton a été unanimement désigné comme le plus petit ovin de la région de Casablanca. Voici son prix.

L'Aïd Al Adha sera célébré le mercredi 22 août. Dans les souks, la symphonie des bêlements bât son plein et la majorité des Marocains part à l'affût du plus gros mouton... Les petites bêtes sont également convoitées par les petites bourses mais aussi, par les personnes pas très friandes de la viande où encore celles qui font attention à leur santé et leur ligne.

Soumis à la vente dans le souk aux moutons dans une ferme de Médiouna à Casablanca, ce mouton a été unanimement désigné comme le plus petit ovin de la région. Découvrez son prix!