De jeunes Gadiris, habitant dans le centre-ville de la capitale du Souss ont eu cette initiative de redonner une âme à leur quartier, dans le cadre d'une association de quartier qu'ils ont créée. En plus d'avoir embelli les lieux, ils fourmillent de projets. Le360 vous en rend compte.

L’initiative est louable et a bénéficié des encouragements des habitants du quartier, et même des visiteurs de la ville.

Des jeunes de l’association «Khotwa [un pas, Ndlr] pour le développement et la coopération» se sont mis regroupés, dans le but de redonner une âme à leur quartier, Al Kataa, situé dans le centre-ville d'Agadir. Opérations de nettoyage des trottoirs et de l'asphalte, belles couleurs pour les façades des maisons… L'avant-après est remarquable.

Devant Le360, Mustapha Kaddouch, membre de Khotwa, insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une initiative purement citoyenne de la part des jeunes membres de cette association.

«Nous avons d’autres projets en tête, comme construire une fontaine , une bibliothèque, etc. Mais nous comptons sur l’appui du Conseil de la ville», ajoute-t-il.

Les habitants ont bien entendu adhéré aux projets de cette association, et disent à ces jeunes tout leur soutien, aussi bien moral que matériel. Les images.