Le président de la 2ème Chambre, Hakim Benchamas, s'explique sur la condamnation de quatre journalistes et d'un conseiller parlementaire à 6 mois de prison avec sursis, pour violation du secret qui devait entourer les travaux d'une commission d'enquête sur les caisses de retraite en 2016.

"Je n'avais pas de marge de manoeuvre, a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse, pour juguler ce problème parce que la loi organique sur les commissions d'enquête m'impose que toute violation du secret doit être soumise, à travers un rapport dûment signé par les membres de cette commission, au chef du parquet pour ouverture d'une enquête judiciaire".

A l'époque, c'était le ministre de la Justice Mustapha Ramid, qui a enclenché les poursuites.

Hakim Benchamas a expliqué avoir déposé le rapport pour enquête auprès du chef du parquet (Ramid) et non déposé une plainte directe auprès du président du tribunal de Rabat. "Je suis désolé, j'avais beau chercher un mécanisme pour retirer ma plainte et accorder un désistement mais malheureusement le règlement en la matière ne le permet pas du tout", a-t-il affirmé, indiquant qu'il a très mal accueilli le verdit du tribunal de première instance de Rabat.

Les quatre journalistes et le conseiller parlementaire ont décidé de faire appel du jugement, note-t-on.

"Il ne faut pas m'en vouloir, je n'ai fait qu'appliquer la loi organique liée aux commissions d'enquête internes", a-t-il déclaré déplorant le fait qu'il soit régulièrement attaqué et diffamé par des organes de presse.

Il a annoncé en conclusion avoir décidé d'attaquer en justice un quotidien arabophone pour diffamation.