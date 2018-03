© Copyright : adil gadrouz

Le directeur de publication d’«Akhbar Al Yaoum» et d’«alyaoum24», accusé notamment de viols, de violences et de traite d’êtres humains a comparu, ce jeudi 15 mars, devant la justice. Le procès a été reporté au 29 mars prochain. Mais qu’en est-il de l’état psychologique des victimes? Réponse.

Lors de la troisième comparution de Taoufik Bouachrine devant la justice, un collectif d’avocats était présent pour défendre les droits des victimes.

Devant la caméra de le360, Me Mohamed Zahrach explique les raisons du report du procès. «Les avocats de l’accusé d’une part et ceux des victimes d’autre part ont demandé le report du procès pour préparer la défense et les demandes civiles.»

La décision de report vise à permettre à la défense de bien préparer son dossier, a indiqué la juge de la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca.

L’avocate Amina Talbi évoque, dans une déclaration à le360, l’état d'esprit des victimes. «Les victimes se sont rendu compte qu’elles étaient soutenues pas des associations civiles, qu’il y a des avocats à leurs côtés et que les PV sont réels. Leur confiance en la justice s’est donc renforcée et elles sont sûres que justice leur sera rendue. Elles se plaignent cependant d’une campagne savamment orchestrée par certains médias censés faire preuve de neutralité», a déclaré Me Talbi.