© Copyright : Le360

Une nouvelle audience à huis clos du procès de Taoufik Bouachrine a eu lieu, hier vendredi 25 mai, après la rupture du jeûne. Au programme, nouvelle séance de visionnage des vidéos. Abdelfattah Zahrach, l'un des avocats des plaignantes, évoque le contenu de ces vidéos et insiste sur leur véracité.

Abdelfattah Zahrach, l'un des avocats des plaignantes dans l'Affaire Bouachrine, insiste une fois de plus sur la véracité des vidéos, pièces à conviction du procès.

"Au début, la défense de l'accusé disait que ces vidéos sont fabriquées de toutes pièces, ensuite cette même défense n'a plus parlé de fausses vidéos, mais prétend que ce n'est pas Bouachrine que l'ont voit dans les images. Pourtant, au fil des visionnages, on se rend bien compte de la véracité des faits et l'un des chefs d'inculpation, celui de la traite d'êtres humains, est manifeste dans la vidéo que nous venons de voir à l'instant" insiste l'avocat.



Abdelfattah Zahrach a également souligné que les plaignantes, qui ont refusé d'asister à l'audience, seront amenées de force.

Taoufik Bouachrine est poursuivi pour viols, harcèlement et traite d'êtres humains. Un total de 53 vidéos constituent les pièces à conviction retenues contre lui.