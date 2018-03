© Copyright : Le360

Fatema Barra est une ingénieure forestière chargée du bureau de partenariat et de communication à la direction régionale des Eaux et forêts de Tétouan. Le360 est allé à sa rencontre. Portrait.

Fatema Barra, trente ans, diplômée de l’Institut agronomique et vétérinaire (IAV) et de l’École nationale de l’ingénierie et des forêts, a intégré le Haut-commissariat aux eaux et forêts. En 2012, elle est affectée à Berkane, à la direction régionale où elle s’occupait du bureau de suivi et d’évaluation.

Actuellement, elle travaille au bureau régional du Rif, basé à Tétouan. Face à la caméra de le360, elle détaille sa mission et confie ses ambitions futures.