Les VSM (viandes mécaniquement séparées) sont autorisées dans l'industrie de la charcuterie mais certains bouchers fraudeurs peuvent les utiliser dans la préparation de la viande hachée.

Les VSM (Viandes séparées mécaniquement) seraient-elles à l’origine de la baisse de la viande hachée chez certains bouchers de la place à Casablanca? Généralement, ce sont des produits obtenus par l’enlèvement, à l’aide de moyens mécaniques, de la viande des os ou des carcasses de volailles.

Cependant, ces produits peuvent contenir des résidus d’os, de cartilages ou de moëlle. Les bouchers fraudeurs peuvent aller plus loin et broyer les os en entier avec le reste de viande et obtenir un produit qui pèsera lourd dans la balance mélangé à de la viande bovine et vendu en tant que viande hachée.

Selon nos sources, un colorant est associé à ce mélange et le tour est joué. Habituellement, ces viandes séparées mécaniquement sont utilisées dans l’industrie de la charcuterie mais sans y broyer les os de volailles. Le kilo de ces VSM avoisine les dix dirhams, ce qui explique la chute du prix de la viande hachée chez certains bouchers associant les VSM à leur viande bovine pour préparer la viande hachée à bon marché.

Les autorités concernées ainsi que les associations de consommateurs sont invitées à plus de vigilance et de contrôle pour combattre ce type de fraude.